 

Мнение: Подведение итогов

11.01.2022, 11:30, Разное
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Выступление Токаева в парламента не оставляет никаких иных толкований, кроме завершения эпохи Назарбаева. Самого бывшего вождя и учителя Токаев упомянул буквально один раз, да и то в контексте, который вряд ли можно назвать комплиментарным — при Назарбаеве были созданы прибыльные компании, которые обогащали отдельные олигархические кланы. Теперь пришло время делиться. Создан фонд, куда эти компании будут перечислять взносы. Фактически создается механизм перераспределения и изъятия собственности от одних группировок к каким-то другим. Следующий после Токаева президент, видимо, посетует уже на него, что он создал прикормленных олигархов, и тоже создаст свой фонд. Хорошее дело, почему не использовать.

Токаев сообщил о том, что не все «сохранили верность», по факту признав раскол среди казахстанской знати. Впрочем, это точно секрет полишинеля — а для чего еще пришлось срочно просить помощи у интервентов? Ну не для борьбы же с мифическими террористами, которых так и не смогли предъявить. Намечен виновник создания рассадника терроризма — КНБ, видимо, его же показательно распнут, хотя и без фанатизма.

Отмечена избыточная бюрократизация аппарата и озвучен инструмент преодоления этого негативного явления — тотальная цифровизация. Теперь-то глобальные партнеры Токаева будут спокойны — продвижение цифрового фашизма в Казахстане в надежных руках. По всей видимости, вакцинация с последующим кодированием населения будет развернута еще шире и сильнее.

В общем, всё более-менее ожидаемо. Токаев — ставленник глобалистов, он продолжит проведение политики перехода к новой нормальности, тем более, что и Китай, и Запад в этом подходе вполне едины. Вопрос лишь в стандартах, которые будут взяты за основу казахстанской цифровизации. Китай вроде бы ближе, но и западную модель отбрасывать рискованно. Скорее всего, Казахстан станет полем сражений двух базовых стандартов цифрового фашизма, и кто победит в этой борьбе — еще большой вопрос. Они, конечно, похожи, как Освенцим на Бухенвальд, но есть и нюансы. Китайский стандарт основан на системе социального рейтинга, который буквально определяет любой шаг включенного в систему человека, присваивая ему баллы в плюс или минус карме. Западная модель — это размен лояльности на безопасность. Задача включенного в систему человека — безропотно исполнять распоряжения властей, получая взамен относительную свободу, ограниченную зоной и порядком действия разнообразных «грин-паспортов».

Китайская модель — тотальная регламентация всех действий человека, западная — создание определенных допусков и степеней свободы. Но в целом это все равно два концлагеря. Что именно будет внедряться в Казахстане — это и есть ключевой вопрос для него.

Источник: Эль Мюрид



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