В США впервые пересадили сердце свиньи человеку



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Историческая операция была проведена в Медицинском центре Университета Мэриленда. 57-летнему местному жителю Дэвиду Беннету с неизлечимой болезнью сердца хирурги успешно пересадили генетически модифицированное сердце свиньи. Спустя несколько дней он чувствует себя хорошо.

Дэвид Беннет был признан непригодным для традиционной пересадки сердца или имплантации искусственного сердечного насоса. «Либо умереть, либо сделать эту трансплантацию. Я хочу жить. Я знаю, что это выстрел в темноте, но это мой последний выбор. С нетерпением жду возможность встать с постели после того, как выздоровею», — сказал мужчина за день до операции. Последние несколько месяцев он был прикован к постели.

Фото с сайта UMSOM

Эта трансплантация впервые продемонстрировала, что генетически модифицированное сердце животного может функционировать как человеческое без немедленного отторжения организмом. В течение следующих дней и недель пациент будет находиться под наблюдением врачей. Они будут оценивать его состояние и предотвращать возможные осложнения. По результатам наблюдения будет выяснено, дает ли подобная пересадка преимущества для жизни.

У свиньи-донора были удалены три гена, которые отвечают за отторжение органов свиньи иммунной системой человека. И один ген был удален для предотвращения чрезмерного роста тканей сердца свиньи. Также были добавлены шесть человеческих генов, ответственных за иммунную восприимчивость.

«Нам не хватает донорских человеческих сердец. Мы действуем осторожно и верим, что эта первая в мире операция предоставит пациентам новые важные возможности в будущем», — говорится в заявлении хирурга Бартли Гриффита.

«Это прорыв в области трансплантации органов и окончательное достижение многолетних исследований и испытаний нашей междисциплинарной группы под руководством доктора Гриффита и доктора Мохиуддина. Это начало новой эры в области медицины трансплантации органов. Я горжусь невероятным достижением нашей команды», — заявил профессор хирургии и директор программы по трансплантации Даниэль Малуф.