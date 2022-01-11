 

В Великобритании переиздают «Гарри Поттера» без упоминания имени авторки

11.01.2022, 11:11, Разное
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Министерство свободной прессы Великобритании распорядилось изъять из книжных магазинов весь тираж нераспроданных книг о Гарри Поттере и заменить их новыми, идеологически выверенными, изданиями.

В сюжет переиздания введены трансгендерные персонажи, а с обложки удалено упоминание об авторке произведения Джоан Роулинг.

Министерство также призвало жителей страны бесплатно обменивать книги из своих домашних коллекций на новую версию произведения. Те, кто успеет сделать это до 10 июня, будут освобождены от уголовной ответственности за хранение трансфобной литературы, пообещала министерка Кейт-Патрик Огилви.

Помимо изменённой обложки и предисловия от главы Союза защиты трансгендеров Великобритании, в сюжете появилось несколько новых персонажей, а старые подверглись творческой переработке. Так, профессор Северус Снейп в новой версии использует в отношении себя местоимение «они/им», а домовые эльфы стали расой трансгендеров. Изменения коснулись также и семьи Уизли: теперь самая многодетная семья магического мира является беженцами из Афганистана, а младшие Уизли приняты в Хогвартс по квоте для нацменьшинств.

– Мы сделали произведение более дружелюбным к транс-читателям, чтобы они чувствовали комфорт и безопасность при общении с любимой сказкой. Прошлая версия текста была недостаточно благомысленной в отношении небинарных и транс-персон, а возмутительные высказывания их авторки в соцсетях переходят все границы приличия. В ближайшее время наша комиссия проведёт ревизию и редактуру других произведений трансфобных авторов. Жителям на руки будет выдана откорректированная версия произведений, а старые книги будут торжественно сожжены на Площади LGBTQ+ в Лондоне, – сказала Кейт-Патрик Огилви.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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