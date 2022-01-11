Володин: США заинтересованы в нестабильности в Казахстане

Решение ОДКБ направить в Казахстан миротворческую миссию позволило высвободить местных правоохранителей, которые смогли сосредоточиться на обеспечении безопасности мирных граждан, написал Володин.

“Предотвратив террористическую угрозу, удалось избежать серьезных проблем не только в дружественном нам Казахстане, но и в других странах”, – подчеркнул он.

Руководство США, требуя от Казахстана разъяснений по поводу миротворцев, хочет, чтобы миссии ОДКБ не было, а нестабильность в республике сохранялась, считает председатель Госдумы.

По мнению Володина, разрушения государств и гуманитарные проблемы мало заботят США. Спикер напомнил о войнах в Ливии, Ираке, Сирии, Афганистане. Народы этих стран до сих пор страдают от иностранного вмешательства, подчеркнул он.

“Стабильности в регионе способствует позиция Китая, других наших партнеров по ОДКБ и ШОС, которые обеспокоены участием иностранных наёмников в нападениях на мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов, захвате госучреждений и иных объектов”, – написал политик.

Володин полагает, что миротворческая миссия станет новым этапом в развитии ОДКБ. Организация показала, что может эффективно решать непростые задачи, отметил спикер.

Председатель ГД призвал сближать законодательства стран – участниц ОДКБ. “Из случившейся в Казахстане трагедии предстоит сделать выводы, чтобы технологии оранжевых революций, акты внешней агрессии не ослабляли государства ОДКБ и не привели к потрясениям в обществе, экономике, гибели людей”, – добавил он.

Володин выразил соболезнования родным и близким погибших. “Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления, а народу Казахстана — как можно быстрее вернуться к нормальной жизни”, – написал политик.