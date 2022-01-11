 

Смартфоны Xiaomi уличили во встроенной цензуре

11.01.2022, 10:58, Разное
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В Тайване начали продавать модель смартфона Xiaomi Mi 10T 5G. В новых телефонах были обнаружены встроенные инструменты цензуры, о чем заявили представители местной Национальной комиссии в сфере коммуникаций.
В связи с этим было проведено целое расследование. Оказалось, что существует программа, основная задача которой: подвергать цензуре некоторые запросы в интернете, а также блокировать ссылки на определенные ресурсы и сайты, неприемлемые для Китая. Данная программа получила название MiAdBlacklisConfigur.

С ней, например, не получится набрать в браузерах такие слова, как «независимость Тайваня» или же «освобождение Тибета». Помимо этих фраз есть и целый ряд других, все они имеют отношение к политике страны. Кроме того, вся история браузера каждого пользователя передается приложением в Пекин.

Специалисты заверили, что расследование будет продолжаться. Если эксперты придут к выводу, что компания Xiaomi нарушает права пользователей, тем самым совершая противоправные деяния, то они обратятся во все необходимые органы для дальнейшего разбирательства.

Отмечается, что представители фирмы отрицают все обвинения по поводу вторжения в личную жизнь пользователей. Производитель смартфонов заявил, что приложение MiAdBlacklistConfig встроено в телефоны совсем для другого. По его версии, оно требуется для того, чтобы можно было устанавливать платную рекламу.

Источник: www.ixbt.com



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