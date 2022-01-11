 

Инсульт актрисы Прокловой не вызвал особых переживаний у ее бывшего супруга

11.01.2022, 10:58, Разное
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Заслуженную артистку РСФСР Елену Проклову ранее госпитализировали с инсультом. Произошедшее вызвало шок у друзей и поклонников, в то время, как бывший супруг знаменитости, предприниматель Андрей Тришин не особо обеспокоился данной новостью.
Он заявил, что естественно переживает, но не считает это поводом «прыгать выше крыши» и поднимать шумиху на всю Москву. Исходя из его слов, без заботы Елена не останется, так как у нее есть две дочери.

«Что я должен делать, «подпрыгивать»? Я, конечно же, беспокоюсь. Но какими должны быть мои действия, если я даже не владею информацией, куда ее госпитализировали? И кто из медицинского персонала готов пообщаться? Мы имеем ту медицинскую систему, в которой родным не спешат что-то докладывать. А уж тем более, «бывшим» родственникам», – прокомментировал Тришин.

Кроме этого, предприниматель озвучил, что их бракоразводный процесс состоялся еще 7 лет тому назад, поэтому жизнь бывшей супруги давно его не интересует. На данном этапе жизни он проживает в другом городе и не видит смысла звонить Прокловой по малейшим поводам.

Андрей Тришин был третьим Супругом Елены Прокловой. Их союз длился 30 лет. Они воспитывали общую дочь. Несмотря на это, звезда подала на развод, аргументировав это разными взглядами на жизнь, которые проявились еще на начальном этапе отношений, пишет портал «Слово и дело».



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