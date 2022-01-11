Куравлев, находящийся в реанимации, жил в доме престарелых. У актера двое детей и трое внуков

У Куравлева на момент прибытия медиков 5 января появились проблемы с дыханием, температура повысилась до 38 градусов, сатурация была на уровне 89%.

Пансионат для пожилых людей, в котором проживал актер, находится в Москве. Причина, по которой он оказался там, неизвестна.

У Куравлева, как отмечает источник, есть квартира в центре Москвы.

Контекст:

У Куравлева диагностировали пневмонию. Анализ на коронавирусную инфекцию оказался отрицательным.

Куравлев родился в Москве в 1936 году. Он прославился благодаря ролям в фильмах “Иван Васильевич меняет профессию”, “Афоня”, “Самая обаятельная и привлекательная”.

В 2016 году после смерти жены рядом с ее могилой на Актерской аллее Троекуровского кладбища в Москве установил массивную плиту со своим именем.

С женой Ниной (1939–2012) актер прожил в браке 53 года. После смерти супруги артист ведет затворнический образ жизни.

У него есть 59-летняя дочь Екатерина, 43-летний сын Василий, внуки: 18-летний Степан. 14-летний Федор, 11-летний Григорий.

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