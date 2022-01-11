В 2021 году СБУ сообщила более чем 60 лицам о подозрении в организации фейкового “референдума” в Луганской области в 2014 году

40 человек по материалам СБУ были осуждены. Среди них – “главы избирательных участков” и агитаторы.

“По заданию своих “кураторов” они проводили подрывную деятельность на востоке нашего государства. Для этого организовывали и способствовали проведению псевдореферендума на территории Луганской области. Через фейковое мероприятие злоумышленники пытались “легитимизировать” представителей незаконных вооруженных формирований так называемой “ЛНР” и нарушить территориальную целостность Украины”, – говорится в сообщении.

В начале 2022 года следователи сообщили о подозрении еще одной женщине.

“Установлено, что в 2014 году главари вражеских группировок назначили ее “председателем избирательной комиссии” для проведения незаконного “референдума” на территории Щастинского района”, – проинформировали в СБУ.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В мае 2014 года были проведены “референдумы” в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, по итогам которых террористы объявили о “государственной самостоятельности” и “независимости от Украины”.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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