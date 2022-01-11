 

Российского миллиардера в Казахстане приняли за террориста

11.01.2022, 10:48, Новости дня
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Миллиардер, совладелец компании «Технониколь» Игорь Рыбаков рассказал, что находится в Казахстане и пока не может вылететь из страны, при этом у него почти нет интернета и связи.

«Я пытаюсь выбраться из Казахстана, но пока этого не удается сделать. Я думаю, я выберусь из Алма-Аты в безопасное место и уже оттуда улечу самолетом», – передает РИА «Новости» его слова.

Рыбаков добавил, что по итогам пребывания в республике намерен сделать видеоматериал, поделившись историей о том, что накануне «на блокпосту чуть не вляпался»: по его словам, его «приняли за террориста». «Хорошо, что все хорошо закончилось», – отметил бизнесмен.

По словам Рыбакова, он улетел в Казахстан 3 января на отдых, обратно собирался возвращаться 10 января. «Сегодня давали интернет на один час – первый раз за три дня. Кто успел, тот что-то закачал, но обычно нет интернета», – сказал Рыбаков.

Ранее Минобороны РФ сообщили, что самолеты ВКС России доставили из Алма-Аты в Москву и Екатеринбург около 1,5 тыс. россиян, пожелавших вернуться из Казахстана в Россию. Однако позднее в российском генеральном консульстве заявили, что регистрация граждан РФ на эвакуационные рейсы из Алма-Аты на родину приостанавливается в связи с загруженностью.

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов. В связи со сложившейся ситуацией Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы.



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