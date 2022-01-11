 

Казахский политолог оценил решение о выводе из страны войск ОДКБ

11.01.2022, 10:48, Новости дня
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«Войска ОДКБ выполнили свою миссию, в их присутствии в Казахстане уже нет необходимости, потому что ситуацию удалось стабилизировать», – сказал газете ВЗГЛЯД казахстанский политолог Марат Шибутов. Ранее стало известно, что вывод миротворцев ОДКБ из республики начнется в ближайшие дни.

«Обстановка в Казахстане за последние дни принципиально улучшилась. Вчера еще кое-где на окраинах Алма-Аты были слышны отдельные выстрелы, а сегодня в городе уже тихо», – сказал казахстанский политолог Марат Шибутов.

По его словам, стычки протестующих с силовиками прекратились. «С малочисленными очагами бунта мы справимся своими силами», – подчеркнул собеседник. Эксперт добавил, что казахские власти не ожидают возобновления подобного конфликта в будущем.

«Организаторы и участники протеста знают, что, в случае эскалации ситуации, войска ОДКБ вернутся в Казахстан. И это является сдерживающим фактором для того, чтобы не было нового мятежа», ­– сказал аналитик.

Шибутов также прокомментировал недавние слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что, «если русские оказались в твоем доме – их сложно заставить уйти». В этой связи политолог указал, что безопасность Казахстана гораздо важнее, чем оценка ситуации со стороны США. «Нам плевать на Блинкена и его мнение», – добавил эксперт.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что острая фаза контртеррористической операции в республике пройдена, обстановка во всех регионах стабильная. По его словам, основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, вывод миротворцев начнется через два дня и займет не более 10 дней.

Также Токаев подчеркнул, что над подготовкой захвата власти в Казахстане работали профессионалы. При этом, по его словам, Комитет национальной безопасности Казахстана не смог увидеть критическую угрозу нацбезопасности. 

«Конспиративно шла подготовка конкретных исполнителей радикальных мер. Комитет национальной безопасности, как уполномоченный орган, не смог и не захотел дать четкую оценку этой подрывной работе, не разглядел критическую угрозу национальной безопасности. Организаторам атаки осталось найти только повод, который появился бы в любом случае», – сказал Токаев.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, бывшую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Всего за время беспорядков 17 правоохранителей погибли, а сумма ущерба государству превысила 216 млн долларов.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, куда может перекинуться казахстанский мятеж.



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