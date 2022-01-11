Новые проекты стартовали в рамках госпрограммы молодежного туризма

Стартовали первые спецпроекты в рамках государственной программы развития молодежного туризма «Больше, чем путешествие»: в поездки отправились участники проектов «Культурный код» и «Студенческая весна».

Участники проектов «Культурный код» и «Студенческая весна» посетили Санкт-Петербург и Калининград, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

«Над реализацией проекта «Культурный код» в разных городах работает большая команда. Это художники и ассистенты, организаторы, переводчики и многие другие. Каждый из них делает большой вклад в развитие проекта, и здорово, что есть возможность поблагодарить ребят за их старания. Проект «Больше, чем путешествие» позволил отметить самых активных представителей команды «Культурного кода» и резидентов проекта. Ребята получили возможность посетить разные города России, познакомиться с многообразием культур, традиций и обычаев, почерпнуть вдохновение для новых творческих достижений», – отметил автор проекта «Культурный код», президент Фонда поддержки и развития современного искусства Дмитрий Левочкин.

Кроем того, 73 участника отправились из Тюмени в Калининград. Все они являются обладателями Гран-при в номинации «Региональная программа» 29-го всероссийского фестиваля «Студенческая весна».

«Очень приятно, что «Россия – страна возможностей» награждает такими бонусами участников. Было время и вспомнить прошлый фестиваль и обсудить планы на предстоящий!», – поделился Александр Комков, участник фестиваля «Студенческая весна», актер региональной концертной программы.

Своими впечатлениями о поездках молодежь делится на протяжении всего проекта в Instagram и ВКонтакте, используя хештеги #БольшеЧемПутешествие #Росмолодежь #Ростуризм #РоссияСтранаВозможностей #БольшаяПеремена #ТвойХод #РоссийскоеОбществоЗнание.

Программа развития молодежного туризма «Больше, чем путешествие» создана для поощрения самых активных и талантливых молодых людей со всей России: участников и победителей различных конкурсов, добровольческих инициатив и олимпиад.

Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Министерство науки и высшего образования РФ, АНО «Россия – страна возможностей» и Российское общество «Знание».

Каждая поездка состоит из двух частей: образовательно-туристического блока, он включает в себя экскурсии по знаковым местам с молодыми экскурсоводами и архитекторами, лекции от ведущих спикеров Российского общества «Знание» и других партнеров, и полезной программы. Здесь предусмотрено участие в волонтерских акциях, проектирование общественных пространств, решение кейсов от партнеров на крупных предприятиях страны.