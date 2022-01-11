Мужчина наполнил квартиру в центре Нью-Йорка землей, а спустя 44 года она стала стоить в разы дороже и на это есть причина

Еще в 1977 году ленд-артист Уолтер де Мариа решил создать необычный антураж внутри своей квартиры.

По всей площади жилища мужчина рассыпал тонны чернозема. И несмотря на то, что многие тогда не поняли поступок художника, сейчас эта квартира стоит намного дороже.

Многие специалисты считают, что подобное стало возможным из-за того, что ленд-артист вел затворнический образ жизни и никогда не давал интервью.

Интерес к персоне со временем только рос, а подобная инсталляция – это настоящий прорыв в авангарде.

Сама по себе квартира в центре Нью-Йорка стоит немало, так и подобное решение, принятое в 77 году, создало сейчас настоящий прецедент. Как признаются те, кому удалось побывать в жилище Уолтера – это в буквальном смысле шедевр искусства.

Даже критик Джерри Сальц, многим известный из-за своей скандальности, выделил целую колонку, где рассказывает о невероятной машине-времени внутри квартиры с черноземом.

Такое количество внимания не могло не спровоцировать рост цены на недвижимость. И пустая квартира площадью 335 квадратных метра, сейчас стоит в три раза дороже похожих строений в центре Нью-Йорка.

Также стоит отметить, что идеальное состояние земли внутри квартиры постоянно поддерживают наемные рабочие, которые ежедневно обрабатывают землю.