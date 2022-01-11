Вакцинация от COVID-19 может увеличить продолжительность менструального цикла



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Специалисты Орегонского университета здоровья и науки проанализировали данные около 4 тысяч женщин, которые используют приложение для отслеживания фертильности Natural Cycles. Из них 2,4 тысячи получили обе дозы одной из мРНК-вакцин (Pfizer или Moderna), еще 1,5 тысячи участниц были не привиты. Ученым удалось получить данные о трех последовательных циклах до вакцинации и еще о трех — после прививки, их сравнили с информацией о шести менструальных циклах у непривитых участниц.

Исследователи обнаружили, что у привитых женщин интервал между менструациями увеличился в среднем на один день уже после первого компонента вакцины. При этом длительность кровотечения не изменилась. По словам ученых, эти колебания находятся в пределах нормы и не являются патологией. Кроме того, у большинства участниц увеличение менструального цикла было временным.

«Эти результаты впервые дают возможность женщинам понять, чего ожидать от вакцинации против COVID-19, чтобы они могли соответствующим образом планировать свою жизнь», — сообщили авторы. Они отметили, что это исследование было одним из первых в своем роде, поскольку ранее практически не изучалось влияние различных вакцин (и не только от коронавируса) на менструальный цикл.

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В ближайшее время ученые намерены сосредоточиться на оценке связи вакцинации с другими характеристиками менструации: интенсивность кровотечения, изменения настроения, веса и болевые ощущения.

Ранее специалисты некоммерческой системы здравоохранения Northwestern Medicine обнаружили, что стресс из-за пандемии оказывает негативное влияние на менструальный цикл у женщин. Большинство участниц исследования сообщили об изменении длительности менструального цикла (50%), продолжительности месячных (34%), а также различных предменструальных симптомах, которых не было раньше.

Самым важным открытием было то, что более длительный менструальный цикл и сильное кровотечение связано с наиболее высокими показателями переживаемого стресса и депрессии. Чем больше женщина напряжена и подавлена, тем больше вероятность, что это скажется на ее репродуктивном здоровье, считают ученые.