Генконсульство в Алма-Ате предупредило о приостановке регистрации на вывозные рейсы

Регистрация граждан РФ на эвакуационные рейсы из Алма-Аты на родину приостанавливается в связи с загруженностью, сообщило российское генеральное консульство.

«Уважаемые граждане России. В связи с предельной заполненностью эвакуационных бортов Минобороны России, вылетающих из Алма-Аты на аэродром Чкаловский 11 января, регистрация пассажиров в ближайшее время прекращается», – передает ТАСС сообщение диппредставительства.

В связи с этим граждан просят воздержаться от прибытия в аэропорт Алма-Аты. «В случае поступления новых сведений о рейсах в Россию информируем дополнительно», – пояснили в генконсульстве.

Ранее Минобороны РФ сообщили, что самолеты ВКС РФ доставили из Алма-Аты в Москву и Екатеринбург около 1,5 тыс. россиян, пожелавших вернуться из Казахстана в Россию.