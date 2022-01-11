 

После смерти школьницы в больнице Приангарья завели дело

11.01.2022, 10:03, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Приангарье, где в больнице города Братска умерла 14-летняя девочка, информирует СК по Иркутской области.

По сообщениям СМИ, к восьмикласснице, у которой случился инсульт, скорая помощь ехала почти 50 минут. Во время ожидания у ребенка были судороги, рвота, потеря сознания. При этом, как сообщают СМИ, диспетчер скорой не среагировала на жалобы, а врач, приехавший на вызов, по его словам, не знал, что пациенту нужна экстренная помощь.

Девочку доставили в больницу в состоянии комы. Она не приходила в сознание 15 дней, после чего 19 декабря скончалась. В этот же день СК была начата доследственная проверка.

«10 января следственным отделом по г. Братск СУ СК по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Следователи изъяли необходимую документацию, допрашивают медперсонал и свидетелей.

По данным министерства здравоохранения региона, которое проводит служебную проверку, на вызов была направлена первая освободившаяся бригада скорой помощи.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.01 / Сторонники Саакашвили создают группы неповиновения

28.06 / В Северной Европе повысился уровень радиации, возможным источником называют Россию

21.10 / Министр юстиции Венгрии заразилась коронавирусом

19.02 / Экс-глава МИД Германии – «Северный поток — 2» США не касается

08.09 / В Раде заявили о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян в Минске

26.12 / СМИ: Британия готовится эвакуировать из Украины свои силы в случае обострения ситуации

04.09 / Сенатор назвал подходящий для новой столицы РФ город Сибири

10.02 / Топ-10 самых богатых людей в мире в 2021 году

31.05 / Стало известно о тайной встрече ЕС из-за опасений «поглощения» Россией Белоруссии

27.04 / Американский катер береговой охраны отправился в Черное море – командование США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика