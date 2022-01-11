Мэр Чикаго сократила сотни полицейских и принуждает оставшихся работать по выходным

Полиция Чикаго страдает от нехватки кадров: в прошлом году на пенсию ушли почти 900 сотрудников, в департаменте тысяча вакансий и примерно каждый пятый страж порядка сейчас на больничном в связи с пандемией, пишет Fox News. Как отмечает член городского совета Чикаго Рэймонд Лопес, в сложившейся ситуации работа правоохранительных органов стала ещё опаснее.

Начнём с того, что сегодня в Америке и здесь на Fox & Friends отмечают День благодарности правоохранительным органам. Об этом мы ещё не раз напомним в данном выпуске. Но в Чикаго сейчас полицейских заставляют выходить на работу даже тогда, когда у них выходные. Почти 21 процент сотрудников, примерно каждый пятый, на больничном. Профсоюз винит в этом рост заболеваемости COVID-19, а также существующий в городе дефицит кадров.

О том, как это может сказаться на безопасности города, поговорим с членом городского совета Чикаго Рэймондом Лопесом. Большое спасибо, что нашли для нас время, Рэймонд. Как же это влияет на безопасность Чикаго?

РЭЙМОНД ЛОПЕС, член городского совета Чикаго: Доброе утро, Пит. Прежде всего, позвольте мне выразить благодарность 12 тысячам сотрудников правоохранительных органов, которые изо дня в день выполняют свою работу в Чикаго, в таких ужасных условиях, при этом мэре… Эта ситуация наносит им ущерб — когда их выходные отменяются, когда они не могут проводить время с родными, не могут восполнить силы, как любой другой человек, который ходит на работу пять дней в неделю и нуждается в передышке.

Да.

РЭЙМОНД ЛОПЕС: Они прилагают все усилия для поддержания закона и порядка в Чикаго, имея дело с мэром, явно не понимающим легитимность правоохранительных органов в общественных местах. Она твёрдо намерена максимально усложнять им жизнь, мешать их работе, мешать безопасности Чикаго и проталкивать политику, направленную на то, чтобы, скажем так, лишить департамент ресурсов с помощью утечки кадров и некоторых мер…

Да, Рэймонд, и дело не только в том, как обращается с департаментом мэр… Хотя это реальная проблема, это действительно создаёт особую обстановку. Но это ещё и привело к (массовому. — ИноТВ) выходу на пенсию! Так что теперь в полиции стало меньше сотрудников. Если посмотреть статистику за каждый отдельный год, число (выходов на пенсию. — ИноТВ) растёт с каждым годом и в 2021 году достигло пика — на пенсию вышли почти 900 человек! А это наверняка гораздо больше, чем они ожидали или прогнозировали. Что это за дефицит полицейских кадров в Чикаго?

РЭЙМОНД ЛОПЕС: Дефицит кадров в Чикаго реален. Помимо 900 человек, вышедших на пенсию, некоторые, как мы знаем, просто уходят в департаменты в других городах, в других штатах, например, во Флориде — там, занимая ту же должность, они работают на лучших условиях. Кроме того, в 2020 году мэр своим бюджетом упразднила 600 мест в департаменте полиции Чикаго. Сейчас у неё в департаменте примерно тысяча вакансий, а в 2022 году она письменно обязалась нанять всего 200 сотрудников, чтобы восполнить убыль. Итак, у неё уже на 1800 человек меньше, и она заменит их двумя сотнями. И это даже без учёта всевозможных переходов сотрудников на более удобные должности…

И без учёта того, что ещё больше сотрудников могут выйти на пенсию. Итак, если полицейских стало меньше, выбор невелик: либо говорить им, что они должны работать больше часов в день и отказаться от выходных, как сейчас и происходит, либо просто проводить меньше полицейской работы. Сказать: «Простите, но в некоторых районах в некоторые часы у нас просто будет недостаточно сотрудников». Такое в Чикаго тоже происходит?

РЭЙМОНД ЛОПЕС: Лори Лайтфут делала и это, и многое другое. На самом деле, она сейчас создаёт угрозу для жизни сотрудников городских правоохранительных органов. Не только тем, что заставляет их работать в выходные и не позволяет набрать достаточно людей для обеспечения безопасности всех наших районов. Теперь она ещё и требует, чтобы в машине находился всего один полицейский!

Господи…

РЭЙМОНД ЛОПЕС: Теперь, когда надо реагировать на преступления, у них больше нет напарников. То есть если банальная проверка на дороге принимает нехороший оборот, как было с Эллой Френч, полицейскому не на кого рассчитывать: в машине нет напарника, который мог бы ему немедленно помочь. И это угроза не только для общественной безопасности, но и для самих сотрудников, которые каждый день надевают униформу, чтобы храбро служить Чикаго.

Это преступно.

РЭЙМОНД ЛОПЕС: Да, это должно считаться преступлением.

Особенно в таком опасном городе, как Чикаго. Это должно считаться преступлением. Я знаю, что всё, чего я хотел в бою, это чтобы кто-то прикрывал мою спину. Конечно, это другое, но в опасной ситуации, в ситуации неопределённости вам нужен напарник. А их этого лишают! Рэймонд Лопес, спасибо за то, что высказались, за то, что ваш голос слышен! Мы вам признательны.

Дата выхода в эфир 09 января 2022 года.