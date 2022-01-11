«Омикрон» повышает риск повторного заражения коронавирусом

Раньше переболевшие COVID-19 могли рассчитывать на высокую защиту от инфекции, но ситуация изменилась с появлением «омикрона». По мнению британских экспертов, новый штамм всё чаще обходит иммунитет людей, перенёсших один из предыдущих вариантов коронавируса. Впрочем, существует повод для оптимизма: второе или третье заражение, как правило, протекает легче, пишет The Times.



Associated Press

До недавнего времени люди, переболевшие COVID, получали довольно хорошую защиту от повторного заражения. Управление национальной статистики в октябре обнаружило, что количество таких инфекций составляло только 1,5% от общего числа. Однако всё изменилось с появлением штамма «омикрон» в конце ноября, пишет The Times.

Согласно исследованию британских медработников, в прошлом инфицирование обеспечивало 85%-ную защиту от повторного заражения. Однако, как полагают учёные, в случае «омикрона» она может сократиться до 19%.

Почему же этому штамму так хорошо удаётся обходить антитела, полученные от прошлых заражений? Во многом по той же причине, по которой он избегает действия вакцин. «Омикрон» имеет более 30 изменений шиповидного белка — части вируса, которая является основной мишенью для иммунной системы организма, считает клинический вирусолог Лестерского университета доктор Джулиан Танг.

«Вы всегда лучше защищены от первого штамма, которым вы заразились. Защита от других вариантов может различаться, — поясняет он. — Всё зависит от того, насколько похожи их разные шиповидные белки. Большое количество мутаций позволяет «омикрону» избежать нейтрализации антителами, вызванными инфекцией от предыдущих штаммов (и текущего поколения вакцин против COVID-19, которые были разработаны против исходного уханьского вируса два года назад)».

Некоторые данные, собираемые британским правительством, всё ещё не соответствуют реальной картине происходящего. Официальные цифры случаев заражений — около 180 тыс. в день — до сих пор не включают растущее число людей, которые ранее уже имели положительный результат на коронавирус.

Но для тех немногих, кому не повезло переболеть коронавирусом более одного раза, есть «яркий луч надежды». Как и в случае вакцинации, второе или третье заражение почти всегда протекает в более лёгкой форме.

Джорджия Бронте впервые подхватила коронавирус в Лондоне в мае 2020 года. «У меня была сильная лихорадка, сухой кашель, пульсирующая головная боль, и всё вокруг пахло металлом», — вспоминает 30-летняя специалистка в сфере пиара.

По словам девушки, она считала, что коронавирусом, как ветрянкой, нельзя переболеть дважды. Но пару месяцев назад приложение на мобильном телефоне сообщило ей о возможном заражении, которое впоследствии подтвердил ПЦР-тест.

«Я, вероятно, и не узнала бы о заражении, если бы меня не предупредили, потому что я не проверялась. Вспоминая о тех событиях, я могу сказать, что меня всего лишь слегка температурило», — рассказывает Бронте.

В нашей иммунной системе есть две ключевые части: антитела и Т-лимфоциты. Антитела мешают COVID, прикрепляясь к шиповидным белкам вируса, как замки к ключу. Новые штаммы порождают новые трудности — ключ может не подойти. Тем не менее Т-лимфоциты, которые фактически атакуют инфицированные клетки и не дают нам серьёзно заболеть вирусом, лучше справляются с изменениями в шиповидном белке, подчёркивает The Times.

«Мы наблюдаем больше повторных заражений, а также заражений у вакцинированных пациентов. Как правило, они протекают легче. Я не думаю, что в последнее время у нас был кто-то, кто нуждался бы в стационарном лечении», — заявляет профессор первичной медико-санитарной помощи в Имперском колледже Лондона и практикующий врач Азим Маджид.

Если большая часть людей, заразившихся «омикроном», — это те, кто заражается вторично, то у них появится иммунитет, позволяющий справиться со штаммом. Некоторые эксперты считают, что именно это способствует тому, что болезнь протекает не так тяжело.

«Повторное заражение, несомненно, станет основной частью нашей жизни в 2022 году. Наш иммунитет от предыдущих инфекций со временем ослабевает, как и в случае с вакцинами, что делает нас всё более восприимчивыми», — подчёркивает издание.

Но существует ли предел тому, сколько раз человек может заразиться COVID-19? Нет, считает профессор медицины Университета Восточной Англии Пол Хантер.

«Другие коронавирусы человека, как правило, мы подхватываем каждые три-шесть лет, и, поскольку мы заражались много раз до этого, они обычно не такие тяжёлые, — говорит он. — В конечном итоге эта пандемия закончится, когда мы все перенесём несколько естественных инфекций и создадим хорошую и надёжную защиту от тяжёлых заболеваний. Пока же в нашем распоряжении есть вакцины для снижения тяжести заболевания».