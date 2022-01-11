Странное создание с гор Сьерра-Невада

Горный хребет Сьерра-Невада, лежащий на западе США, величественное и красивое место, очень популярное среди туристов. С точки зрения паранормальных явлений, здесь можно услышать многочисленные легенды о местных йети, а также истории об очень странном существе, которые, возможно, основаны на реальном случае.

На протяжении десятков лет немногочисленные жители этих гор сообщали о наблюдении в местных лесах очень худой и бледной женщины ростом около 2 метров, полностью обнаженной и с грязной спутанной копной волос.

Часто описывалось, что у нее необычно длинные руки, а лицо сильно деформировано, словно после какой-то травмы или врожденного уродства.

Женщину эту описывали как свирепую и агрессивную “ведьму”, которая любит нападать на одиноких путников, используя как оружие свои острые длинные ногти и зубы.

Местные жители дали ей прозвище “Пенелопа” и рассказывают сразу несколько версий того, откуда она могла появиться. Самая распространенная версия гласит, что однажды Пенелопа вместе со своим мужем путешествовала по горам зимой и они попали в сильную метель, а потом их машину снесло с дороги.

Муж Пенелопы погиб в этом ДТП, а сама она выжила и несколько дней блуждала в горных лесах, питаясь тем, что могла найти и медленно сходя с ума от горя и лишений.

Потом она якобы нашла приют в старом металлическом контейнере, в котором хранились токсичные отходы и это деформировало ее лицо и тело, превратив ее в получеловека-полузверя.

С тех пор Пенелопа стала считать туристов своей добычей и когда она нападает на них, то это не сколько от ярости и злобы, сколько от голода и желания заполучить человеческое мясо. Почти всех туристов, пропавших в этих местах, приписывают нападениям Пенелопы.

Есть истории о том, что в Пенелопу неоднократно стреляли из охотничьих оружий, но никому не удалось даже ранить ее. Якобы у нее сверхъестественная скорость передвижения или сверхпрочная кожа. Есть также много историй от охотников, которые находили в местных лесах тела животных, которых словно разорвало на части нечто куда более крупное и мощное, чем местные хищники.

В целом истории о Пенелопе скорее подходят как типичные туристические страшилки, которые уместно рассказывать вечером, сидя у костра в лесу, однако некоторые очевидцы клялись, что своими глазами видели эту дикарку.

В частности, известному исследователю аномальных существ Лону Стриклеру истории о встрече с Пенелопой присылали на протяжении нескольких лет. Одной из них является отчет 2012 года от мужчины с инициалами “LR”, который утверждал, что видел Пенелопу.

В то время он находился в туристическом кемпинге в фургоне на колесах со своим сыном-подростком. В этот вечер около 00:30, когда его сын ложился спать и просматривал какие-то карты, тишину ночи вдруг пронзил жуткий крик:

“Сначала я подумал, что это вопит койот, но это был одиночный крик, и он звучал более по-человечески – словно кричала женщина. Я открыл дверь фургона и молча стоял в дверях. Снова раздался пронзительный крик. На этот раз он разбудил моего сына. Мы оба встали у двери, а крики продолжались со стороны горы.

Минут через 10 крики прекратились — мы оба легли спать. Что-то испугало меня, пока я спал, потому что я проснулся в панике. Я посмотрел на часы – было 2:40 ночи. Затем внезапно снаружи фургона раздался тот же пронзительный крик. Как только это началось, мой сын дернулся в своей спальной ниши и упал на пол. Я схватил свой пистолет на всякий случай.

Когда мы посмотрели через лобовое стекло, лунный свет был достаточно ярким, чтобы осветить высокое худощавое существо с бледной кожей. Мой сын закричал: “Зомби!”. Оно действительно было похоже на что-то вроде очень тощей женщины, но ее лицо и часть тела выглядели просто ужасно.

Она напомнила мне старую ведьму — голая, без одежды, изуродованное лицо, длинные светлые волосы, длинные руки и ноги. Я прикинул, что ее рост был не менее 2 метров. Она двигалась от нашего фургона к озеру.

Я увидел достаточно и уехал оттуда как можно скорее. Это был район возле озера Моно. Тут много медведей и я знаю, что на протяжении многих лет отсюда поступали сообщения о бигфутах. Но то, что мы увидели, было ни тем, ни другим, насколько мы можем судить.

Несколько дней спустя мне удалось поговорить с рейнджером, когда он шел по территории кемпинга. Он был пожилым парнем. Я описал то, чему мы были свидетелями, мой сын тоже подтвердил это. Рейнджер стал очень серьезным и сказал, что за эти годы о чем-то подобном сообщалось как минимум несколько раз.

Он также сказал, что они называют это существо Пенелопой, но он не знал, почему она получила такое имя. Это все, что он знал про эту тварь”.

Другая история исходит из мужчины по имени Стив, который поехал в горы Сьерра-Невада в выходной день на День Труда в 2014 году. Он с женой и пасынком появился возле того же озера Моно примерно в 17.30, чтобы заняться рыбалкой.

Быстро стемнело и когда они ехали по дороге, Стив увидел что-то тонкое и бледное, что ползло по земле. Это выглядело так странно, что он притормозил и далее свет фар его машины осветил это существо полностью.

“Оно ползло низко к земле и его колени выглядели какими-то неправильными, словно вывернутыми назад, но оно резво двигалось. Сначала я подумал, что это коза или овца с переломанными ногами, но чем больше я присматривался, тем больше недоумевал насчет того, что это такое и как оно может двигаться с помощью настолько причудливых конечностей.

Я до сих пор иногда не могу спать по ночам, видя эту картину перед собой, как оно ползет. Я не видел ни одного млекопитающего, движущегося таким образом. Ближе всего к этому был бы краб или насекомое, передние и задние ноги которого двигались вместе в унисон. Не было подпрыгивания, раскачивания, галопирования или прыжков, как у млекопитающих.

Туловище этого существа, длиной около 4 футов, оставалось прямым, низким к земле, поскольку всю работу выполняли его ноги/руки. Для меня это было похоже на марионетку, которую двигает другая марионетка. В целом существо выглядело настолько нереально, как будто это был монстр из фильма “Чужой”.

Когда моя жена тоже это рассмотрела, она смогла лишь произнести “Какого черта…”. Мы наблюдали за ним с расстояния примерно в 50 ярдов, а потом приблизились максимально на 20 ярдов. Мы видели, что существо голое, без меха, у него была жилистая кожа на длинных и тощих конечностях. Его “вывернутые” ноги имели длинные тонкие пальцы или когти, длиной сантиметров 30.

Туловище напоминало как тело козла, так и тело человека, а плечи были в точности человеческими. Чувствовалось, что это существо может ходить и вертикально, как человек.

Чем ближе мы к нему подъезжали, тем более странным нам представлялось его лицо. Эта штука выглядела так, как будто в самом деле вышла из фильма ужасов – лицо у него было как у инопланетянина или человекоподобного монстра. Носа не было — просто плоское место с двумя дырочками высоко на лице. Никаких ушей, тоже лишь маленькие дырочки по бокам его головы.

У него были высокие надбровные дуги, но сам череп не был таким большим, какой у человека, а скорее походил на череп шимпанзе. У него был большой выступающий подбородок, крепкие челюсти. Глазницы были большими, а внутри них что-то блестело красноватым цветом, возможно из-за рисунка кровяных капилляров. Самих глазных яблок я не видел, но оно повернуло голову в нашу сторону, прежде чем исчезнуть в темноте.

Когда оно быстро проползло мимо нас, я полностью затормозил и заметил, как это существо оставляет пыль на дороге. Это был не призрак. Моя жена скептик и не верит в монстров, но с тех пор она боится приезжать в горы Сьерра-Невада”.

Что это могло быть за существо? В целом оно больше напоминает так называемого “бледного ползуна”, но его видели там же где другой очевидец видел голую тощую женщину. Было ли это то же самое существо или что-то иное? Может быть Пенелопа с возрастом повредила ноги и смогла передвигаться лишь таким причудливым образом, ползком на четвереньках? Неизвестно.