2021 год стал самым жарким годом в мире за всю историю наблюдений

Климатологи из службы по изменению климата Коперника заявили, что 2021 год стал самым жарким в мире за всю историю, а уровни углекислого газа и метана, вызывающих потепление планеты, в атмосфере достигли новых максимумов.

Ученые утверждают, что последние семь лет были самыми теплыми в мире «с явным отрывом» в записях, датируемых 1850 годом, а средняя глобальная температура в 2021 году была на 1,1-1,2 ° C выше уровней 1850-1900 годов.

Ранее самыми жаркими годами в истории считались 2020 и 2016 годы.

Поскольку выбросы парниковых газов меняют климат планеты, тенденция к потеплению сохраняется. Изменение климата усугубило многие экстремальные погодные явления, охватившие мир в 2021 году, от наводнений в Европе, Китае и Южном Судане до лесных пожаров в Сибири и США.

Эксперты сообщили, что за последние два года уровни метана в атмосфере подскочили, но причины этого явления до конца не известны.

Предварительные данные свидетельствуют о том, что глобальные выбросы CO2 увеличились на 4,9% в 2021 году.

По словам климатологов, прошедшее лето было самым жарким в Европе за всю историю, после теплого марта и необычно холодного апреля, которые уничтожили плодовые культуры во Франции и Венгрии.

В июле и августе средиземноморская жара вызвала интенсивные лесные пожары в таких странах, как Турция и Греция. На Сицилии установилась новая европейская температура 48,8 ° C.

В июле проливные дожди вызвали смертоносные наводнения в Западной Европе унесли жизни более 200 человек. Исследователи пришли к выводу, что климатические изменения сделали наводнения на 20% более вероятными.