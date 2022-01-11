Россиян может ожидать нерабочий февраль

На первом в новом году заседании Минтруда был поднят вопрос о возможности сделать для россиян дополнительные 28 дней выходных в феврале.

Основными причинами такого решения эксперты назвали непредсказуемость распространения нового штамма коронавируса “омикрон”, а также прогнозируемые Росгидрометом рекордно низкие температуры.

По словам источника, присутствовавшего на закрытом заседании, в вопросе введения дополнительных выходных дней в ведомстве будут полагаться на данные Роспотребнадзора по количеству положительных ПЦР-тестов и коэффициента распространения коронавируса. В связи с этим период может сокращён, увеличен или сдвинут на другие на даты, например, со 2 февраля по 2 марта.

“Режим выходного февраля” не затронет работников медицинских учреждений, силовых структур, МЧС, коммунальных служб, продовольственных магазинов, городского и междугороднего транспорта и предприятий с закрытым циклом. Они продолжат работу в штатном режиме.

Также будут остановлены занятия в образовательных учреждениях. Нарушителей постановления Минтруда привлекут к ответственности.

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