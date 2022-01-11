Куравлёва госпитализировали в «Коммунарку» из дома престарелых

В Сети писали, что Леонид Куравлев проживает с дочерью, но оказалось, что на самом деле он жил в доме престарелых. Оттуда его в тяжелом состоянии госпитализировали в «Коммунарку».

Актер сразу же попал в реанимацию, по причине поражения органов дыхательной системы и чрезмерно высокой температуры. Состояние здоровья Куравлева стало портится пятого января. Тогда температура тела артиста достигла 38 градусов. При этом, показатель наполнения крови кислородом понизился до 89%.

Куравлев проходил тесты на коронавирусную инфекцию два раза, но они показали отрицательный результат. В последние несколько месяцев артист перестал общаться почти со всеми, посещать общественные места и мероприятия, вел абстрагированный образ жизни. Кроме того, он уже приготовил для себя место на кладбище рядом с супругой Ниной, которая погибла десять лет назад.

У Куравлева есть дети: дочка Екатерина, выпустившаяся из Щукинского училища, но в итоге ставшая психотерапевтом, а также сын Василий, осуществляющий предпринимательскую деятельность. Пока неизвестно, как долго актер прожил в доме престарелых. На данный момент он продолжает восстанавливаться в больнице. Доктора сообщили, что его состоянии все еще оценивается как тяжелое.

Источник: teleprogramma.pro