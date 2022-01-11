Харламова госпитализировали с высокой температурой

Гарик Харламов рассказал, что его госпитализировали с высокой температурой, достигшей 40 градусов. Сейчас артист находится под контролем врачей, о чем рассказал фанатам, опубликовал на своей странице в Instagram фотографию прямиком из больничной палаты.

На фотографии можно увидеть, что юморист лежит под капельницей. По словам Харламова, у него внезапно испортилось самочувствие. Он также отметил, что никогда прежде не делился в социальных сетях снимками градусника с температурой 39,6. Артист написал, что в такой момент меньше всего хочется думать о том, чтобы делать кадры и постить их в интернет.

Он считает, что это странно и бессмысленно, хотя в свои сорок лет он все-таки это сделал. Харламов в шутку написал, что уже начал бредить и пожелал читателям микроблога здоровья. Подписчики сразу же стали выражать переживания по поводу проблем со здоровьем артиста. В комментариях они стали желать ему скорейшего восстановления и выписки.

Данную публикацию не стала комментировать возлюбленная Харламова Катерина Ковальчук. На данный момент она находится вдали от второй половинки. Пока пара предпочитает не говорить ничего о своих романтических отношениях и друг друге. При этом, они уже не один раз появлялись на светских мероприятиях вместе.