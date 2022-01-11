 

“Очуметь”. 40-летняя Лилия Ребрик показала шпагат на шпильках

11.01.2022, 9:24, Новости дня
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“Если не хотите после праздников мерить талию – мерьте длину ног”, – подписала ролик 40-летняя ведущая.

“Эффектно, но лучше талию”, – прокомментировал пост Ребрик nash_massage_dk.

“Я за штаны волновалась”, – призналась _nikalaevna_.

“Очуметь”, – восхитилась vika_cruises.

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A post shared by Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

Контекст:

Лилия Ребрик родилась 8 мая 1981 года в Черновцах. В 2001-м окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В том же году она стала артисткой Киевского академического Молодого театра. Карьеру на телевидении начала в 2006 году, став ведущей прогноза погоды на СТБ. Позже на этом же канале вела шоу “Танцует все!”. С 2017 года Ребрик является ведущей утреннего шоу на канале “Украина” под названием “Ранок з Україною”.

Ребрик замужем за танцором Андреем Диким. Они познакомились на шоу “Танцы со звездами” на телеканале СТБ в 2011 году. В их паре Ребрик была “звездой”, а Дикий – ее наставником. В том же году они оформили брак. У пары двое детей: Диана (2012) и Полина (2018).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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