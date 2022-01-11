 

В мире подтвердили более 310 млн случаев COVID-19

11.01.2022, 9:24, Новости дня
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За последние сутки 

Всего зафиксировано 310,5 млн случаев коронавируса, умерло почти 5,5 млн человек.

Более 20 млн случаев заражения подтвердили в США (61,6 млн заболевших, 839,5 млн умерших), Индии (35,9 млн заболевших, 484,2 тыс. умерших) и Бразилии (22,6 млн заболевших, 620,4 тыс. умерших).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус надеется, что человечество сможет победить пандемию в 2022 году.

В Украине по состоянию на 11 января подтвердили более 3,7 млн случаев COVID-19, умерло 97,5 тыс. человек.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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