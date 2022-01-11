В Украине две дозы вакцины от COVID-19 получили более 14 млн человек

Первую дозу получили 29 242 человека, 59 075 – вторую дозу. Дополнительную дозу (ее дают людям с ослабленным иммунитетом, которым недостаточно двух прививок) получили 445 человек, бустерную дозу (ее вводят, когда эффективность первых двух снижается из-за времени) – 7623 человека.

“С начала вакцинальной кампании привито 14 842 428 человек, из них получили первую дозу 14 842 426 человек, получили две дозы 14 039 548 человек, получили дополнительную дозу 6669 человек, бустерную дозу – 28 085 человек. В общей сложности введено 28 916 728 прививок”, – сообщили в Минздраве.

На сайте ведомства указано, что прививки украинцам 10 января делали 824 мобильные бригады, также работали 3282 пункта и 439 центров вакцинации. Для прививок использовали вакцины четырех производителей: Pfizer (68 351), Sinovac (20 124), Moderna (5151) и AstraZeneca (2759).

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Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет. Ее можно получить не ранее, чем через шесть месяцев после завершения основного курса вакцинации.

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