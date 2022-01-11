ЦРУ пытало 311 датских сирот в течение двух десятилетий

Согласно новому документальному фильму из Дании, в котором были опрошены бывшие жертвы, Центральное разведывательное управление тайно провело эксперименты над 311 детьми-сиротами. Эксперименты должны были выявить психопатические черты и выявить связь между шизофренией и наследственностью.

Согласно отчету, дети подвергались пыткам в явное нарушение Нюрнбергского кодекса 1947 года, который вводил этические ограничения для экспериментов на людях. Сотни датских сирот были неосознанно использованы в экспериментах, поддерживаемых ЦРУ, сообщает Датское радио, сообщая о новом документальном фильме под названием “В поисках себя”.

Согласно отчету, эксперименты начались в начале 1960-х годов и охватывали два десятилетия. Они были проведены с целью изучения связи между наследственностью и окружающей средой в развитии шизофрении.

Однако детям не сказали, в каких исследованиях они участвовали. Даже после того, как эксперименты закончились. Он также частично финансировался фронтом ЦРУ, связанным с программой MK-Ultra.

Как ни странно, обследования проходили в подвале Муниципальной больницы Копенгагена. Режиссер и продюсер документального фильма Пер Венник на самом деле был жертвой ЦРУ и подвергался этим экспериментам в детстве.

В документальном фильме он вспоминал, как его усадили в кресло, надели электроды на руки, ноги и грудь вокруг сердца и заставили слушать громкие, пронзительные звуки, которые пытались вызвать психологическую реакцию.

– Это было очень неудобно, — сказал Венник Датскому радио. – И это не только моя история, это история многих детей.

По его собственному признанию, ему пообещали “что-нибудь забавное” перед тем, как отвезти в больницу.

– Я думаю, что это нарушение моих прав как гражданина в этом обществе. Я нахожу это таким странным, что некоторые люди должны знать обо мне больше, чем я сам знал.

По словам историка, доктора философии и инспектора музея Датского музея социального обеспечения Якоба Кнаге Расмуссена, это был единственный известный эксперимент в истории Дании, в ходе которого для исследований использовались дети, находящиеся на попечении государства, и он финансировался ЦРУ в нарушение Нюрнбергского кодекса.

– Я не знаю о подобных попытках ни в Дании, ни в Скандинавии. Это ужасающая информация, которая противоречит Нюрнбергскому кодексу 1947 года, который после Второй мировой войны должен был установить некоторые этические ограничения для экспериментов на людях. Среди прочего, было введено информированное согласие, которое сегодня занимает центральное место в мире исследований, — сказал Кнаге Расмуссен в интервью Датскому радио. Он подчеркнул уязвимость группы, находящейся под стражей государства, которой не на кого было жаловаться.

По данным Датского радио, идея провести эксперимент на уязвимых детях пришла от американского психолога Зарноффа А. Медника, который в то время был профессором Мичиганского университета.

– У вас есть возможность подчинить себе свое сознание и измениться. У вас есть возможность добиться всего, чего вы хотите. Главное — поверить в это. Ведь любой физический процесс начинается с мыслей, которые возникают в вашей голове.