Судья умер во время беспорядков в Алма-Ате

В Алма-Ате во время беспорядков умер судья специализированного межрайонного административного суда Мурат Абраев, сообщила пресс-служба горсуда.

Причину и обстоятельства смерти судьи в пресс-службе не назвали, передает «Интерфакс».

Руководство городского суда выразило соболезнования семье и близким Абраева.

Ранее стало известно о гибели сразу двух высокопоставленных силовиков Казахстана: это начальник департамента полиции Жамбылской области Казахстана генерал Жанат Сулейменов и полковник Комитета национальной безопасности (КНБ) Азамат Ибраев, служивший в Нур-Султане.

По данным СМИ, они оба свели счеты с жизнью. Политолог Марат Баширов сообщил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «некоторые казахские силовики предали президента, но, оставаясь людьми чести, решили свести счеты с жизнью, они хотели обезопасить семьи от последствий своего предательства».

Напомним, что по официальным данным в массовых беспорядках в Казахстане погибли 16 сотрудников силовых ведомств, еще 748 пострадали. Всего погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков достигла почти 212 млн долларов.