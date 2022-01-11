Северокорейская ракета пролетела более 700 км

Ракета, которую во вторник запустила КНДР, пролетела более 700 км, высота полета в наивысшей точке составила 60 км, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейский Комитет начальников штабов (КНШ).

Согласно сведениям ведомства, скорость полета ракеты составила 10 Махов (более 12 тыс. км/час). По данным КНШ, 11 января в 07.27 утра по местному времени (01.27 мск) из внутренних районов КНДР был произведен запуск, предположительно, баллистической ракеты в направлении Японского моря, передает ТАСС. Ракета могла быть запущена в рамках зимних учений войск КНДР.

Напомним, 6 января КНДР объявила об испытании «сверхзвуковой» ракеты.