 

Das Erste – обещание Шольца ввести обязательную вакцинацию к марту оказалось слишком амбициозным

11.01.2022, 9:14, Новости дня
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Ещё до своего вступления в должность канцлера ФРГ Олаф Шольц обещал, что введёт обязательную вакцинацию в первом квартале 2022 года, пишет Das Erste. Однако сдержать это обещание, скорее всего, не получится: тема оказалась слишком болезненной. Кроме того, есть сомнения по поводу того, что депутаты бундестага способны сами составить такой сложный законопроект.

Амбициозные цели — неоднозначная вещь. Отсутствие таковых порождает риск упустить возможности. Однако если слишком амбициозны или даже нереалистичны, то возникает опасность не оправдать завышенные ожидания. Это особенно актуально в условиях пандемии.

Ещё до своего вступления в должность канцлера Олаф Шольц обещал к марту ввести в Германии обязательную вакцинацию от коронавируса. Впрочем, как это часто случается, когда политика сталкивается с реальностью, выполнение обещания оказалось не таким простым, особенно в рамках такой сложной и эмоциональной темы. На данный момент даже в правящей коалиции говорят о том, что самым ранним сроком введения обязательной вакцинации может стать май.

ХАЙНЕ ХЕЛЛЕР, корреспондент Das Erste: Пока для большинства людей вопрос вакцинации от коронавируса является частным делом. В политических дебатах всё чаще обсуждают, станет ли вакцинация законом. Ещё до вступления в должность канцлера Олаф Шольц анонсировал введение обязательной вакцинации в первом квартале 2022 года. Однако очевидно, что так быстро её не введут.

Эта тема стала общественной взрывчаткой: обязательная вакцинация сильно затрагивает права граждан. Противники вакцинации уже давно устраивают уличные демонстрации. Как следствие, депутаты бундестага вынуждены тщательно совещаться на эту тему, а в правительстве ведут себя сдержанно. Глава Минздрава ФРГ призывает ускорить процесс: он объяснил, каким образом закон всё ещё можно принять быстро.

КАРЛ ЛАУТЕРБАХ, глава Минздрава ФРГ: Мы не составляем своего собственного законопроекта. Однако мы делаем всё что можем, для того чтобы депутаты бундестага составили законопроекты как можно быстрее.

ХАЙНЕ ХЕЛЛЕР: Премьер-министр Баварии придерживается совсем другого мнения. Он сомневается в том, что депутаты бундестага способны сами составить такой сложный законопроект.

МАРКУС ЗЁДЕР, премьер Баварии: Отдельные депутаты или же группы депутатов не в состоянии составить законопроект, поскольку эта проблема слишком обширна. Поэтому Минздрав ФРГ должен составить базис для этого законопроекта.

ХАЙНЕ ХЕЛЛЕР:  Так что в ближайшее время вакцинация будет проходить в добровольном порядке. Немецкая правящая коалиция не намерена допускать поспешности в своих действиях из-за давления со стороны партии ХДС.

КАРСТЕН КЛЯЙН, депутат от партии «Свободные демократы»: Сейчас проходят очень противоречивые дебаты, и мы в парламенте должны воспроизводить их, чтобы доказать, что депутаты воспринимают проблему очень серьёзно. Потому политические игры, к сожалению, предпринимаемые сейчас ХДС, неуместны.

ХАЙНЕ ХЕЛЛЕР: Эти демонстранты говорят, что большинство людей ведут себя разумно и чутко. Они тоже ждут того, когда введут обязательную вакцинацию, и введут ли её вообще. 

Дата выхода в эфир 09 января 2022 года.



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