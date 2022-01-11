 

“Взял оружие и напал на государство”: Путин назвал организаторов конфликта в Казахстане

11.01.2022, 8:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По словам российского лидера, погром в Казахстане устроили по принципу майдана. При этом все началось не на пустом месте, а быстро и спланировано. Недовольство ценами на топливо стало лишь предлогом для того, чтобы развернуть широкомасштабную операцию по разрушению государственности страны.

Он добавил, что мятежников в Казахстане активно поддерживали информационными методами. При этом им помогали подготовленные боевики. По словам Путина, изначально ситуация в Казахстане была выгодна для разрушительных сил, пишет RT.

По словам российского лидера, организаторами конфликта в Казахстане стали не те, кто был недоволен ценовой политикой, а совсем другие силы.

“Те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке – это одни люди, у них одни цели, а те, кто взял в руки оружие и нападал на государство, – это совершенно другие люди”, – отметил российский лидер.

По словам Путина, наемников могли готовить специально за рубежом в лагерях террористов. Российский лидер уверен, что реагировать на такое агрессивное поведение надо незамедлительно, отмечает “Царьград”.

Напомним, волнения в Казахстане начались во время новогодних каникул. В стране начались масштабные протесты и бунты, люди громили магазины и правительственные здания.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.09 / Несколько страшных историй о воображаемых друзьях детей

14.09 / Сергей Шнуров неожиданно рассекретил рождение сына: признание получилось необычным, как бы между делом

01.09 / Мнение: Мы не смогли выиграть выборы

24.10 / Политолог: Власть готова открыть огонь по протестующим белорусам

06.09 / Российские регионы скинутся по миллиарду рублей на празднование 874-летия Москвы

03.08 / Екатерина Волкова удивила поклонников неожиданным пожеланием: “Буду голодать”

12.03 / Выходит игровой смартфон Lenovo Legion 2 с рекордными 130 Вт, Snapdragon 888 и 16 ГБ ОЗУ

23.07 / Количество симптомов COVID-19 может указывать на риск постковидного синдрома

25.08 / При эректильной дисфункции может помочь средиземноморская диета

22.03 / Жуть, какая хорошенькая – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика