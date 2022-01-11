 

Операторы «большой четверки» пообещали бесплатную связь

11.01.2022, 8:42, Разное
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…для россиян в Казахстане на время ЧП в стране.

Минцифры договорилось с российскими операторами МТС, «Билайн», «МегаФон» и Tele2 (операторы «большой четверки») о бесплатных звонках и смс-сообщениях для россиян, находящихся в Казахстане, на время действия режима ЧП. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на министерство.

«Речь идет о входящих, исходящих вызовах и смс-сообщениях, в том числе при отрицательном балансе. Нетарифицируемая связь в Казахстане будет доступна российским абонентам с 12 по 19 января 2022 года», — уточнили там.

Те, кто находился в роуминге на территории Казахстана с 5 января, смогут запросить перерасчет расходов у своего оператора и использовать возвращенные средства для оплаты услуг связи в будущем. Во избежании чрезмерной нагрузки будет введен лимит. Предполагается, что он составит 120 минут на каждого абонента.

В министерстве добавили, что, согласно данным операторов, в Казахстане находятся около 30 тысяч россиян, которые пользуются мобильной связью.

Ранее сегодня Минобороны РФ отчиталось об эвакуации из Казахстана 1461 россиянина. В ведомстве уточнили, что это туристы, которые приехали в страну на новогодние праздники.

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В начале января в Казахстане начались массовые протесты из-за роста цен на сжиженный природный газ. Вскоре требования митингующих политизировались — они потребовали отставки действующей власти. В ночь с 4 на 5 января произошли масштабные столкновения жителей с силовиками в Алматы.

Тогда же правительство страны ушло в отставку, а президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение на всей территории страны, а затем возглавил Совет безопасности, председателем которого ранее был Назарбаев. 5 января Токаев обратился к лидерам стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой «оказать помощь Казахстану в преодолении террористической угрозы».

Источник: Новая газета



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