“Иногда забываю, что эта дама сошла с ума”. 49-летняя Пэлтроу удивила сеть тем, как ухаживает за кожей

“Я начал заниматься детоксом в 90-х и никогда не оглядывалась назад. Думаю, я перепробовала все методы, чтобы отказаться от ненужных. Мне действительно нравится ощущение, что я даю телу отдохнуть от алкоголя, молочных продуктов, глютена и всего жареного”, – подписала видео Пэлтроу, дополнительно прорекломировав свой курс очищения организма.

Ролик 49-летней актрисы набрал больше 230 тыс. лайков и свыше 2,5 тыс. комментариев.

“Вот почему вы так сияете”, – восхитилась в комментариях flaminia_romani.

“Хм… Она сияет, потому что у нее есть визажист, а еще массажи, процедуры по уходу за лицом, отпуск и все остальное, что можно купить за деньги”, – ответила на предыдущий комментарий almost_alice_in_wonderland.

“Иногда я забываю, что эта дама сошла с ума”, – написал swoleymaui.

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Контекст:

Пэлтроу родилась 27 сентября 1972 года в Лос-Анджелесе в семье кинорежиссера Брюса Пэлтроу и актрисы Блайт Даннер.

Она дебютировала на экране в 1991 году в фильме “Крик”. Широкую популярность получила в середине 1990-х. Самые известные картины с участием Пэлтроу – “Семь”, “Эмма”, “Доказательство”, “Семейка Тененбаум”. В 1999-м за роль в ленте “Влюбленный Шекспир” получила кинопремию “Оскар”.

В 2019 году актриса запустила в продажу кожаное белье, а в январе 2020 года начала продавать свечи с ароматом вагины.

В январе 2021 года Пэлтроу заявила, что больше не хочет сниматься в кино, а мечтает о карьере писательницы.

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