 

Умер глава Европейского парламента Давид Сассоли

11.01.2022, 8:40, Новости дня
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“Давид Сассоли умер в 1.15 (2.15 по Киеву. – “ГОРДОН”) 11 января в больнице в Авиано, Италия, куда он был госпитализирован. О дате и месте похорон будет сообщено в ближайшие несколько часов”, – написал Куильо.

The @EP_President David Sassoli passed away at 1.15 am on 11 January at the CRO in Aviano( PN), Italy, where he was hospitalized. The date and place of the funeral will be communicated in the next few hours.

— RobertoCuillo (@robertocuillo) January 11, 2022

Куильо рассказал 10 января, что Сассоли 26 декабря 2021 года госпитализировали с “серьезным осложнением” дисфункции иммунной системы.

Сассоли решил не участвовать в новых выборах президента Европарламента, которые намечены на конец января, писало Associated Press.

Осенью 2021 года Сассоли болел пневмонией и говорил, что она вызвана “болезнью легионеров”.

Контекст:

Председатель Европейского парламента – чиновник, осуществляющий контроль над дебатами и действиями Европейского парламента, также он представляет парламент как в пределах ЕС, так и за его пределами. С 2019 года этот пост занимал итальянский журналист и политик Давид Сассоли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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