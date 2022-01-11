Бари Алибасов расплакался из-за беспорядков в Казахстане

Музыкальный продюсер Бари Алибасов, который родился в городе Чарск в Семипалатинской области Казахстана, признался, что плачет из-за событий в стране.

«Я вчера плакал по поводу того, что происходит в Казахстане. Это вся моя жизнь. Я и музыкантом известным стал в Казахстане. Для меня это больше, чем родина. Для меня Казахстан – это мои мама и папа, моя молодость и юность, первая любовь, мои друзья и все мои девушки, которых не пересчитать. Это самое лучшее время моей биографии и судьбы, я так думаю», – рассказал Алибасов «Пятому каналу».

Алибасов рассказал, что у него были очень хорошие отношения с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Продюсер признался, что дни беспорядков были очень страшными для него.

«Слава богу, что сейчас все восстановилось. Хочу пожелать казахстанцам, чтобы их жизнь была счастливой. Они этого заслуживают. И как лучшие соседи России, как лучшие друзья русских», – отметил продюсер.

Бари Алибасов родом из казахстанского города Чарска. Его отец был казахом по национальности.

Его отец – казах по национальности происходил из рода аргын. Представители этого тюркского племени относятся к среднему жузу казахского народа. Во время учебы в университете вместе с однокурсником Алибасов организовал джаз-группу «Интеграл», которая просуществовала больше 20 лет и принесла Алибасову первый успех и известность.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, бывшую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.

В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.

Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.