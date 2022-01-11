 

Новый минерал открыли на Камчатке

11.01.2022, 8:34, Новости дня
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На Камчатке ученые открыли новый минерал куфарит, в состав которого входит платина, сообщили в пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«Группа ученых <…> в 2021 году обнаружила в Корякско-Камчатском платиноносном поясе до настоящего времени неизвестный минерал. Он назван куфаритом в честь Фарида Шакировича Кутыева, в прошлом сотрудника Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, блестящего специалиста в области рудогенеза», – передает РИА «Новости» слова директора института Алексея Озерова.

У нового минерала простой химический состав, PtPb – платина-свинец, сказал ученый.

Ранее уральские ученые открыли на Ямале новый самоцвет.



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