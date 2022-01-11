 

Учёные открыли новую особенность эффекта наблюдателя: электроны ведут себя по-другому при гуманитариях

11.01.2022, 8:31, Разное
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В двухщелевом физическом эксперименте, демонстрирующем “эффект наблюдателя”, фотоны и электроны демонстрируют неоднозначное, не до конца объясненное поведение, зависящее от факта наблюдения за ними – этот факт известен уже не одно десятилетие. Однако недавно учёные открыли новую особенность – оказалось, что профессия наблюдающего тоже влияет на результаты экспериментов.

Согласно масштабному исследованию, проведённому университетом Коула в Кембридже, имеет значение также образование и род занятий участников экспериментов. Так, в присутствии физика электроны формируют классическую для двухщелевого эксперимента картину, а в присутствии электрика дают двухфазную схему, в некоторых случаях приводящую к короткому замыканию. При наблюдении за экспериментом гуманитария частицы проявляют тонкие вибрации и формируют энергетические потоки. Эффект тем сильнее, чем дольше постился перед этим гуманитиарий.

Основная разница наблюдается между специалистами естественных наук и остальными, оба эффекта получили соответственно названия “естественнонаучный” и “неестественнонаучный”. Ведутся дальнейшие эксперименты.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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