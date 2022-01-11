 

Что же они нам рассказывают: эксперт Бернардини назвал непотребными условия США на переговорах с Россией

11.01.2022, 8:10, Разное
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В Женеве продолжаются переговоры представителей России и США по гарантиям безопасности. Еще в декабре Москва направила в Вашингтон предложения. В частности, РФ настаивает на ликвидации военной инфраструктуры НАТО, сформированной за ее пределами. Кроме того, российская сторона выступает за неразмещение ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, а также сокращение числа военных учений.

Москва поддерживает восстановление работы Совета Россия – НАТО, однако условия, на которых планируется возобновление диалога, являются неприемлемыми для РФ. Так сказал заместитель главы российского министерства иностранных дел Сергей Рябков перед встречей с американской делегацией в Швейцарии.

По словам дипломата, НАТО хочет восстановить деятельность Совета на своих условиях. Представители альянса продолжают говорить о “российской агрессии” на Украине, и эта повестка их устраивает, рассказал Рябков.

Политический обозреватель Марк Бернардини считает, Вашингтон занимается непотребством – выдвигает предварительные условия Москве, выступает за не вторжение России на Украину. “Но дело не в этом: так значит, до сих пор российской армии на Украине не было? Что же они нам рассказывали и рассказывают последние семь-восемь лет?”, – сказал эксперт в беседе с корреспондентом “Дни.ру”.

По его словам, сейчас очень важно достигнуть письменные договоренности, однако порой даже их недостаточно. “Все мы знаем, к чему привели или не привели письменные договоренности тридцатых годов прошлого века. Кстати, тот факт, что переговоры с НАТО пройдут только после консультаций России с США, лишний раз доказывает подчиненность Североатлантического Альянса Соединенным Штатам. В общем, не вижу какого-либо приемлемого сценария”, – сказал Бернардини.

Напомним, что на этой неделе, в среду, в Брюсселе должно состояться заседание Совета Россия – НАТО. На четверг запланированы консультации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Эта встреча пройдет в Вене.

Ранее Сергей Рябков заявил: если необходимые договоренности по гарантиям безопасности не будут достигнуты, то Россия обратится к другим средствам “для устрашения оппонентов”. Это необходимо не для создания угроз, а для сдерживания, пояснил замглавы МИД РФ.



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