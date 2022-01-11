 

“Кто следующий?”: эксперт Бернардини назвал страны, которые могут пойти по пути Белоруссии и Казахстана

11.01.2022, 8:10, Разное
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Новый год в Казахстане начался с массовых беспорядков. 2 января 2022-го жители страны, шокированные повышением цен на сжиженный газ, вышли на улицы, требуя снизить стоимость. Народ добился даже большего, однако вскоре протесты приняли политическую окраску. В частности, митингующие начали выступать за отставку правительства и президента Касыма-Жомарта Токаева.

За неделю погибли свыше 100 человек, уничтожена частная собственность на сотни миллионов долларов. Арестовано несколько тысяч участников погромов. Практически у каждого при себе было оружие. Среди задержанных очень много иностранцев. Об этом сообщают “Вести.ru”.

Политический обозреватель, член Экспертного совета Общероссийского движения “Сильная Россия” Марк Бернардини в беседе с “Дни.ру” предположил, что за происходящем в Казахстане стоит Запад. Он отметил, что попытки организовать извне так называемые цветные революции на постсоветском пространстве начались уже в конце 80-х годов прошлого века.

“Последнее время с Белоруссией им не повезло. С Казахстаном вроде тоже. Кто следующий на очереди? Вот попомните мои слова: Киргизия? Туркмения? Узбекистан? Таджикистан? Или поближе к Европе: Молдавия? Приднестровье?”, – сказал эксперт.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал митингующих в Казахстане к диалогу с властью и посоветовал им попросить прощения у силовиков. По словам политика, народу надо “сгладить трещину, которая наметилась”.



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