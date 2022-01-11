“Натуральная супер-красота”. 51-летняя Клаудиа Шиффер показала, как выглядит с разными прическами

“История о волосах: зимняя редакция”, – подписала снимки 51-летняя модель.

На фото Шиффер запечатлена с высоко собранными волосами, со спутаннами волосами, с пышной прической и с завивкой. Снимки набрали больше 50 тыс. лайков и свыше 500 комментариев.

“Очень натуральная супер-красота”, – прокоментировал пост razzling123.

“Когда я был подростком, у меня в комнате были ваши плакаты, вы были моей музой”, – призналась bskkrky.

“Вот это настоящая топ-модель…” – написал brunosolerb.

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Контекст:

Шиффер родилась в 1970 году в Райнберге. Наиболее тесно она сотрудничала с модным домом Chanel, была музой модельера Карла Лагерфельда. Шиффер появлялась на обложках журналов Cosmopolitan, Elle, Esquire, GQ, Playboy, Rolling Stone, Harper’s Bazaar, Marie Claire, Time, Vanity Fair, Vogue. Она является послом доброй воли ЮНИСЕФ от Великобритании.

В 2002 году модель вышла замуж за Вона. У супругов трое детей: сын Каспар (2003) и дочери Клементина (2004) и Козима (2010).

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