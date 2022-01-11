 

Шендерович решил уехать из России

11.01.2022, 7:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Журналист Виктор Шендерович (внесен в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента) сообщил, что принял решение уехать из РФ после того, как в конце декабря 2021 года юристы бизнесмена Евгения Пригожина подали в столичную полицию заявление о возбуждении против него дела по статье «клевета».

В компании «Конкорд», принадлежащей Пригожину, после подачи заявления напомнили, что Шендерович* в прямом эфире «Эха Москвы» высказал не соответствующие действительности данные о бизнесмене, что подтвердил суд, «признав сведения порочащими, недостоверными и обязав ответчиков удалить, а также опровергнуть их». Кроме того, суд назначил компенсацию морального вреда с Шендеровича* в размере 100 тыс. рублей.

«Я всегда являлся по повесткам на допросы и в суды… Но от личного участия в уголовном деле, которое мне светит по заявлению… Пригожина, я, пожалуй, воздержусь», – приводит слова Шендеровича* РИА «Новости».

По словам журналиста, внесенного в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента, он «принял решение переждать снаружи». Как отметил Шендерович*, «вынужденный отъезд с родины – это тоже лишение свободы».

Напомним, 30 декабря 2021 года Минюст РФ внес Шендеровича* в реестр СМИ-иноагентов.

*СМИ, выполняющее функции иноагента.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.10 / Пираты в Гвинейском заливе напали на второй за сутки танкер

21.07 / Путин призвал повысить темпы вакцинации от COVID в России

17.03 / В Днепре взорвали отделение “Ощадбанка”

25.01 / Названо число потерянных рабочих мест в мире из-за пандемии

03.05 / Белорусский врач рассказал, как не оставить здоровье на даче

08.11 / В мире: Польская граница подверглась восточной осаде

22.01 / Шрёдер призывает радикально реформировать Европу

09.12 / Журавский: Наблюдается интересная тенденция формирования коалиций в местных советах – партии пятого и шестого президентов Украины – вместе

16.11 / “Мне казалось, это круто”. Галкин показал, как 10 лет назад голым позировал перед Пугачевой

09.07 / За два дня до финала Евро 2020 сборная Италии ушла в изоляцию из-за коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика