Шендерович решил уехать из России

Журналист Виктор Шендерович (внесен в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента) сообщил, что принял решение уехать из РФ после того, как в конце декабря 2021 года юристы бизнесмена Евгения Пригожина подали в столичную полицию заявление о возбуждении против него дела по статье «клевета».

В компании «Конкорд», принадлежащей Пригожину, после подачи заявления напомнили, что Шендерович* в прямом эфире «Эха Москвы» высказал не соответствующие действительности данные о бизнесмене, что подтвердил суд, «признав сведения порочащими, недостоверными и обязав ответчиков удалить, а также опровергнуть их». Кроме того, суд назначил компенсацию морального вреда с Шендеровича* в размере 100 тыс. рублей.

«Я всегда являлся по повесткам на допросы и в суды… Но от личного участия в уголовном деле, которое мне светит по заявлению… Пригожина, я, пожалуй, воздержусь», – приводит слова Шендеровича* РИА «Новости».

По словам журналиста, внесенного в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента, он «принял решение переждать снаружи». Как отметил Шендерович*, «вынужденный отъезд с родины – это тоже лишение свободы».

Напомним, 30 декабря 2021 года Минюст РФ внес Шендеровича* в реестр СМИ-иноагентов.

*СМИ, выполняющее функции иноагента.