 

В Китае опровергли нахождение в стране Назарбаева

11.01.2022, 7:50, Новости дня
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Сообщения о том, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в Китае, являются ложными, заявили в пресс-службе МИД КНР.

Ранее СМИ распространили информацию, что Назарбаев якобы улетел в Китай.

«Это абсолютно ложная информация. Мы обратили внимание, что пресс-секретарь бывшего президента Казахстана заявил, что в настоящее время Назарбаев находится в столице страны Нур-Султане», – заявили РИА «Новости» в китайском МИД.

Ранее в пресс-службе Назарбаева сообщили, что бывший президент Казахстана находится в Нур-Султане и призывает всех сплотиться вокруг главы государства Касым-Жомарта Токаева для преодоления вызовов и обеспечения целостности страны.



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