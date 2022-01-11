Цены на нефть выросли на опасениях перебоев с поставками из Казахстана

Мировые цены на нефть во вторник утром растут, в то время как инвесторы сохраняют опасения перебоев с ее экспортом из Казахстана, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.59 цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,43%, до 81,22 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI – на 0,63%, до 78,73 доллара.

По мнению The Wall Street Journal, рост цен на нефть сейчас обусловлен опасениями по поводу перебоев поставок из Казахстана.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни года – жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату.

Нефть в Казахстане как раз добывается в основном на западе страны, на Каспии. А нефтепроводная система Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) – крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тыс. километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря.

Также, по словам аналитиков ANZ, которые приводит газета, инвесторы, вероятно, ожидают новостей о распространении коронавирусного штамма «омикрон» в Китае. «Есть опасения, что растущее число случаев заражений может привести к еще большему ограничению транспортного движения, что снизит спрос у одного из крупнейших в мире потребителей нефти», – добавили эксперты.