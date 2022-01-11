 

Украинцы пригрозили Зеленскому беспорядками: Будет как в Казахстане!

11.01.2022, 7:26, Разное
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В понедельник утром, 10 января, президент Украины Владимир Зеленский поделился в “Инстаграм” новой фотографией. На ней политик запечатлен за работой в офисе на Банковой. Под снимком глава государства сообщил, что начинает новую рабочую неделю в 2022 году.

В комментариях отметились многие украинцы и пожелали президенту плодотворной работы. Пользуясь случаем, народ выразил недовольство. “Начните уже, пожалуйста, хоть с этой недели работать для людей, которые вас выбрали. А не против, как вы делали до 2022-го”, “Тарифы понижай, как обещал!”, “Придумываете, на что бы еще ввести налоги? Как бы еще удушить народ?”, – высказались жители страны. Некоторые даже пригрозили президенту:

“Начните с цен на газ! А то скоро будет как в Казахстане!”.

Также интернет-пользователи отметили, что с нетерпением ждут момент, когда наступит мир и закончится война в Донбассе, которая, к слову, продолжается уже восемь лет.

Напомним, 2 января 2022 года в Казахстане начались акции протеста. Граждане страны были шокированы резким повышением цен на сжиженный газ. Вскоре протесты переросли в беспорядки, а экономические требования превратились в политические. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.



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