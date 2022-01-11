Эксперт Синченко назвал заявление Лукашенко о Казахстане и новом мире историческим

Акции протеста и массовые беспорядки в Казахстане стали главной темой января 2022 года. Многие уже сравнили происходящее в этой стране с событиями в Белоруссии, которые пришлись на август 2020-го. Лидер республики Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что митингами управляют из-за рубежа, желая превратить государство во вторую Украину. Сейчас же многие подозревают, что к происходящему в Казахстане тоже причастны внешние силы.

На прошлой неделе Лукашенко, выступая после Рождественской Литургии в православном храме Преподобных Оптинских старцев, заявил: 2022 год будет непростым. По словам политика, совсем скоро мир изменится. Мол, народы и государства, которые оказались разделены по разным причинам, объединятся в союзы. Белоруссия должна быть тесно связана со своими братьями – Россией, Казахстаном и Украиной, считает политик.

Лукашенко убежден, что сейчас внешние силы пытаются утопить Россию в крови, и если эта страна рухнет, то от таких государств, как Белоруссия, Украина и Казахстан, ничего не останется. Сейчас во что бы то ни стало необходимо “сохранить центр нашей цивилизации”, считает лидер республики. Полную цитату приводит “Царьград”. Журналист издания Сергей Синченко называет это заявление историческим.

Ранее Александр Лукашенко призвал митингующих в Казахстане к диалогу с властью, а также посоветовал им попросить прощения у силовиков. Президент Белоруссии считает, что сейчас протестующим надо встать на колени и сгладить образовавшуюся трещину.