 

Глава МИД Израиля заразился коронавирусом

11.01.2022, 6:18, Новости дня
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Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид сообщил о получении положительного результата теста на коронавирус.

«Действительно, у меня выявлен коронавирус. Я чувствую себя прекрасно, потому что я привит [от COVID-19]. Идите делать прививки, носите маски, вместе мы переживем это», – приводит слова главы МИД Израиля ТАСС.

По данным радиостанции KAN, ПЦР-тест премьер-министра Израиля Нафтали Беннета дал отрицательный результат.

Ранее стало известно, что глава МИД Боливии Рохелио Майта перед вылетом из Аргентины, где участвовал в саммите глав МИД государств – членов Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК), сдал положительный тест на коронавирус.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Напомним, 4 января стало известно, что положительный тест на COVID-19, несмотря на пройденную вакцинацию, получили король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия. Ранее в тот же день коронавирусом заразился президент Мавритании Мохамед ульд Газвани. Днем ранее COVID-19 выявили у президента Ботсваны Мокветси Масиси. В тот же день глава Пентагона Ллойд Остин сообщил о получении положительного результата теста на COVID-19.



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