США пообещали Боррелю не договариваться с Россией без ЕС

Евросоюз получил заверения от Соединенных Штатов о том, что без активного участия Брюсселя на переговорах Вашингтона и Москвы по вопросам безопасности ничего не будет согласовано, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью Би-би-си.

«Эти предложения РФ представляют проблему для ЕС. Во-первых, потому что они противоречат основному принципу европейской архитектуры безопасности и, во-вторых, потому что РФ намеренно исключила ЕС из любого участия [в переговорах]. Но в то же время вчера вечером я получил заверения от госсекретаря [США Энтони] Блинкена, что ЕС и его члены будут частью любых переговоров [Соединенных Штатов] с Россией, что ничего не будет согласовано без наших активных действий, координации и участия», – приводит слова главы европейской дипломатии ТАСС.

При этом Боррель не увидел проблемы в том, что в понедельник в Женеве переговоры прошли исключительно в двустороннем формате. «Это [был] первый шаг, чтобы [США и ЕС могли] понять, о чем идет речь, так что не странно, что это двусторонние переговоры между США и Россией», – сообщил европейский дипломат.

В минувшее воскресенье Боррель пригрозил РФ «огромными последствиями и большими издержками» в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Днем ранее США заявили о приверженности принципу «ничего по Украине без Украины» и «ничего по Европе без Европы», пообещав уведомить партнеров о результатах переговоров с Россией.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков после прошедших в Женеве консультаций с США заявил, что НАТО должно отказаться от освоения территории государств, вступивших в Североатлантический альянс после 1997 года. Он также призвал США к максимальной ответственности, подчеркнув, что нельзя недооценивать риски военной конфронтации. Однако в Госдепартаменте США отклонили требования РФ о нерасширении НАТО.

В прошлую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.

Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.

Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО. «Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент. Он пояснил, что действия РФ будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности РФ сегодня и на историческую перспективу».

1 января президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих РФ систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.

В декабре 2021 года МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

В проекте соглашения с НАТО РФ предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).