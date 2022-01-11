Россия может признать ДНР и ЛНР после провальных переговоров с США – депутат Рады Чернев

Накануне депутат Государственной Думы Казбек Тайсаев сообщил, что КПРФ подготовила проект постановления о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Парламентарий выразил уверенность, что в скором времени эта задача будет реализована.

Этим документом обеспокоены в Киеве. В частности, депутат Верховной Рады от фракции “Слуга народа” Егор Чернев заявил: Россия может признать республики Донбасса, если переговоры Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности будут провальными. В таком случае, по словам украинского парламентария, Минские соглашения окажутся разрушенными, а российская сторона станет оказывать большую поддержку ДНР и ЛНР.

Напомним, 9 и 10 января в Женеве прошли консультации США и России по гарантиям безопасности. На этих переговорах Москва выступает за нерасширение НАТО и против ведения любой военной деятельности альянса на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии. Как прошла эта встреча, ранее писали “Дни.ру”.

Кстати, в среду, 12 января, состоится заседание Совета Россия – НАТО. Генсек организации Йенс Столтенберг сообщил, что саммит пройдет в духе доброй воли, а также заявил о готовности договариваться с Москвой.