Мнение: Один из методов: использовать “бородачей” против других “бородачей”

До кучу и дополнительного бэкграунда произошедщего в Казахстане.

Бывший премьер-министр Киргизии (а также бывший мэр Бишкека, еще с советских времен и прочая-прочая) Феликс Кулов о подоплеке событий в Казахстане.

Судя по сообщениям официальных структур, ситуация в Казахстане постепенно входит в нормальное русло.

В немалой степени этому способствовали несколько факторов: жёсткая позиция Токаева по отношению к провокаторам, ввод миротворцев ОДКБ и закулисные "торги-переговоры" между Назарбаевым и Токаевым.Этому свидетельство, о чем писал раньше, восстановление Самата Абиша, племянника Назарбаева, в должности замглавы КНБ, чтобы тот успокоил своих вооружённых "провокаторов-архаровцев".

Ни для кого не секрет, что Самат вместе с другим племянником Елбасы Кайратом Сатыбалдиевым контролировали многие рынки и, в частности тот, который находится при выезде из Алматы в сторону Бишкека. Контролировали они рынки через криминальные структуры, которые в свою очередь, держали под контролем тех, кто работал на них.

Многим хорошо известно-на этом рынке работает немалое число наших соотечественников и судя по некоторым данным, эти криминальные авторитеты силой и угрозами заставили приезжих гастарбайтеров из числа узбеков, таджиков и кыргызов участвовать в протестных акциях. Что вообщем-то вполне объяснимо, так как, подневольные, совершенно далёкие от политики люди, не могли в полной мере осознавать политических последствий своих действий.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что сейчас появляется информация о задержании граждан из соседних государств.

Поэтому нашим МИДу, МВД, надо потребовать, чтобы граждане КР, силой втянутые в протестные акции, были немедленно освобождены и, во-вторых, была дана правдивая информация по чьей вине, в результате чьих угроз они были направлены на эти митинги.

Недопустимо, чтобы в результате искаженной информации от политически недалёких писарей из пресс-службы какого-нибудь "полицейского участка" был нанесен ущерб братским народам.

Также писал, что руководители КНБ Казахстана Масимов и Самат Абиш организовали лагеря по подготовке боевиков для использования их против политических противников Елбасы. В частности один из методов: использовать "бородачей" против других "бородачей", по принципу "Клин клином вышибают".

Согласно одной из версий, устное указание (письменное в таких случаях не дается) Масимову и Абишу использовать эти секретные подразделения для дискредитации мирных митингов, путем различных вооруженных провокаций, поступило от Назарбаева. Обрезание голов и прочие жестокости-это уже самодеятельность самих "провокаторов-бородачей".

Естественно, что в эти провокации Токаева не посвящали и полученное указание Назарбаева, два руководителя КНБ, у Токаева не перепроверяли, так как, КНБ напрямую подчинялись Елбасы, занимавшему пост председателя Совбеза.

Когда Токаеву стало известно об этой секретной "операции -провокации", приведшей к многочисленными жертвам (уверен, нашлись честные люди в "конторе", доведшие до Токаева правдивую инфу), он проявил решительность, что делает ему честь, как государственнику, освободил от должностей Самата Абиша и Масимова, посадив обоих за решётку. О чем прошло сообщение в СМИ.

Но после того, как Назарбаев в результате "торга" отказался "добровольно" от пожизненной должности председателя Совбеза, его племянника восстановили в прежней должности, взяв с него слово, что тот сделает все, чтобы остановить, вышедших из под контроля своих "бородачей". Как только Самат Абиш выполнит то, что обещал, то он тоже уйдёт в отставку по "собственному" желанию.

В первые дни вооружённых провокаций, Токаев, заявил о 20 тысячах вооруженных международных террористах. Позже из его твитов эту цифру убрали. Понятно, что в первые часы получить правдивую информацию было попросту нереально. Тем более, "контора" скрывала, свое вмешательство и могла искажать информацию, которая ложилась на стол президенту.

Если предположить что эта цифра была завышена в десять раз и больше , то даже 400-500 хорошо обученных и организованных вооруженных боевиков-это внушительная сила. Вспомним, "Баткенскую войну", когда на нашу территорию вторглись не более 200-300 боевиков, тогда объявили чуть ли массовый призыв.

Надо всем нам понимать одну очевидную истину. Информация по горячим следам не всегда может быть правдивая, точнее всегда не может быть принята за достоверную, пока не будет перепроверена. Особенно это касается соцсетей.

Поэтому повторю, избитую до неприличия, истину: будем благоразумны и не поддаваться на провокации.

Предлагаю нашему правительству инициировать создание под эгидой ШОС (с участием представителй казахстанского гражданского общества и наблюдателей из других стран), международной комиссии по расследованию событий произошедших в Казахстане. Объявить об этой инициативе не откладывая, но приступить к расследованию, после того, как там все устаканится.

Такое решение хотя бы частично сейчас снизит накал страстей вокруг предпринимаемых шагов по внутриполитическому урегулированию ситуации и недопущению искажения братской помощи от государств, оказываемой казахскому народу в соответствии с международными обязательствами.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1237169600139708&id=100015400396703 – цинк (по наводке с Вотта)

Также у себя в комментариях Кулов ответил на вопрос о заявлениях https://colonelcassad.livejournal.com/7359547.html покойного внука Назарбаева Айсултана, который до бегства в Британию числился в штате ГРУ МО Казахстана.

Стоит также отметить, что Кулов фактически повторяет предположительную цифру в 400-500 боевиков, которую озвучивал Айсултан Назарбаев.

PS. По прежнему актуален вопрос – Где же Назарбаев?

Ведь так интересно узнать, подставило ли Назарбаева его окружение стремящееся к укреплению своей власти или дедушка на старости лет решил сыграть в свою последнюю игру.

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