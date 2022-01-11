Глава МИД Боливии заразился коронавирусом

Министр иностранных дел Боливии Рохелио Майта перед вылетом из Аргентины, где участвовал в саммите глав МИД государств – членов Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК), сдал положительный тест на коронавирус, сообщило боливийское внешнеполитическое ведомство.

«У министра Рохелио Майты был диагностирован COVID-19 после того, как он сдал ПЦР-тест перед вылетом из Буэнос-Айреса», – приводит текст сообщения МИД Боливии ТАСС.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

По имеющимся у внешнеполитического ведомства данным, министр иностранных дел южноамериканского государства соблюдает карантин, его состояние оценивается как стабильное. «У него легкие симптомы болезни», – отметило министерство.

На саммите глав и представителей МИД 32 стран СЕЛАК 6-7 января в Буэнос-Айресе также присутствовал президент Аргентины Альберто Фернандес. Как сообщила La Nacion, глава МИД Аргентины Сантьяго Кафьеро самоизолировался после того, как узнал о положительном тесте своего коллеги, так как проводил с ним двустороннюю встречу.

Напомним, 4 января стало известно, что король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия получили положительный тест на COVID-19, несмотря на пройденную вакцинацию. Ранее в тот же день коронавирусом заразился президент Мавритании Мохамед ульд Газвани. Днем ранее COVID-19 выявили у президента Ботсваны Мокветси Масиси. В тот же день глава Пентагона Ллойд Остин сообщил о получении положительного результата теста на COVID-19.