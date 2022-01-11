 

В МИД не увидели оснований для обсуждения провала диалога с США

11.01.2022, 5:33, Новости дня
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Москва не видит оснований обсуждать какие-либо варианты ответа на возможную неудачу консультаций с Вашингтоном по безопасности, работа идет на достижение результата дипломатическим путем, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков по итогам консультаций с США в Женеве.

«Сейчас нет оснований говорить о том, какие системы и в каком количестве могут быть развернуты, это незамедлительно будет воспринято, как новая угроза со стороны России. Мы работаем на результат, который должен быть достигнут дипломатическим путем», – приводит ТАСС ответ замминистра на соответствующий вопрос.

«Зачем же нам сейчас уподобляться коллегам с той стороны, которые все время [угрожают], что обрушат наш рынок, отключат от [системы] SWIFT, то еще что-то расскажут нам про несертификацию «Северного потока – 2», – отметил Рябков.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков после прошедших в Женеве консультаций с США заявил, что НАТО должно отказаться от освоения территории государств, вступивших в Североатлантический альянс после 1997 года. Он также призвал США к максимальной ответственности, подчеркнув, что нельзя недооценивать риски военной конфронтации. Однако в Госдепартаменте США отклонили требования РФ о нерасширении НАТО.

В прошлую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.

Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО. «Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент. Он пояснил, что действия РФ будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности РФ сегодня и на историческую перспективу».

1 января президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих РФ систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.

В декабре 2021 года МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

В проекте соглашения с НАТО РФ предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).



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